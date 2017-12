Piscina é montada em cima do Minhocão

SÃO PAULO - Uma piscina olímpica foi montada na manhã deste domingo, 23, sob o Elevado Costa e Silva, o Minhocão, no centro de São Paulo. A ação faz parte de uma intervenção da artista Luana Geiger, que integra a 10.ª Bienal de Arquitetura de São Paulo.

A ideia é chamar a atenção para o sistema fluvial da capital paulista. "As águas da cidade de São Paulo, normalmente canalizadas nos fundos de vale, são poeticamente elevadas sobre uma obra emblemática do rodoviarismo", informa a página do evento no Facebook.

De acordo com a artista, a piscina não utiliza água do Sistema Cantareira, que está em baixa, mas de lençóis freáticos.

Além da piscina, a intervenção prevê a discotecagem de DJs como André Eloi, Formiga e Janão, todos tocando só com vinis.