Pirituba lidera lista de obras embargadas

Em segundo lugar, está a região da Subprefeitura de Pinheiros, com 56 embargos. O Top 10 ainda tem Freguesia-Brasilândia (46), Mooca (45), Lapa (43), Vila Prudente (39), São Mateus (30), Butantã (30), Casa Verde (27) e Ermelino Matarazzo (21). Ao todo, 22 das 31 subprefeituras estão no levantamento divulgado ontem. Segundo o prefeito Fernando Haddad (PT), os embargos passarão a ser publicados no Diário Oficial da Cidade. "Quando a pessoa entrava com projeto para ser aprovado, publicava-se aquilo que foi aprovado. Nós vamos romper com essa tradição porque a população precisa ser informada."