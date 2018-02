Piratas atacam barco no Rio Solimões Um barco com 150 passageiros e dez tripulantes foi assaltado no meio do Rio Solimões, no fim da manhã de domingo. Oito passageiros foram agredidos com coronhadas e atendidos em um hospital em Manacapuru, a 70 quilômetros de Manaus. Os passageiros e a tripulação foram presos pelos piratas no porão da embarcação, onde foram encontrados às 2 horas de ontem, segundo a Assessoria de Imprensa da Polícia Militar.