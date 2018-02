Piratas atacam barco e matam uma mulher Três homens armados abordaram uma embarcação que transportava 45 pessoas, dominando tripulantes e passageiros, na madrugada de ontem. Durante a ação, uma passageira morreu. De acordo com a Agência de Notícias do Pará, o tiro que vitimou Rafaelen Sousa Cavalcante, de 20 anos, teria sido acidental. A embarcação Arca da Aliança partiu de Belém às 23h de anteontem. O assalto aconteceu por volta das 3 horas nas águas do Furo da Jararaca, na Baía do Marajó, entre Muaná e São Sebastião da Boa Vista.