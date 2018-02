Pinheiros vem em 2º, com 227 acidentes O 14.º Distrito Policial, em Pinheiros, na zona oeste da capital, também registrou um salto nas ocorrências de lesões no trânsito. De janeiro a abril, foram 227 casos, o que põe a delegacia em segundo lugar no ranking da cidade. No mesmo período do ano passado, houve 159 ocorrências, o que a colocava na quarta colocação da capital, ao lado do Distrito Policial de Perdizes. As Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso estão entre as que mais registraram acidentes, segundo o delegado titular de Pinheiros, Ricardo Cestari.