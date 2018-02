Pinheirinho: grupo faz invasão relâmpago Um grupo de aproximadamente 200 pessoas, entre ex-moradores e líderes sindicais, fez uma invasão relâmpago na área do Pinheirinho, desocupada em janeiro em São José dos Campos, a 81 km de São Paulo. A ocupação simbólica teve o objetivo de pressionar as autoridades para a entrega das casas populares que o governo do Estado prometeu aos ex-moradores. Em agosto, o governador Geraldo Alckmin esteve em São José dos Campos e prometeu, em 15 meses, entregar 5 mil casas populares para desalojados.