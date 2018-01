Pinacoteca tem filas de 2 horas neste sábado

O último sábado de 2014 teve o contraste entre e trânsito bom na cidade e as gigantescas filas para acompanhar as exposições de arte em cartaz em São Paulo. Uma das maiores filas neste sábado foi para a exposição dos corpos gigantes do australiano Ron Mueck, aberta em 20 de novembro. As filas deram a volta na Pinacoteca do Estado, somando cerca de duas horas de espera. Sob o sol forte, teve gente que usou guarda-chuva para conseguir uma sombra e aguentar a espera.

O ambulante Marciano de Souza Bahia, de 66 anos, vendeu oito guarda-chuvas em uma hora transitando na fila. “Quem está aqui é porque tem dinheiro. Mas não ficaria nessa fila nem para ganhar dinheiro”, brincou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por causa da espera, as estudantes Andrea Maria da Silva, de 24 anos, e Lorena da Silva, de 22, desistiram de gastar todo o sábado de sol na exposição. Atravessaram a rua e optaram pelo Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, que fica na frente da Pinacoteca. “Vamos voltar outro dia, chegar mais cedo”, disse Andrea.

Desistência. Já a estudante Gabriela de Oliveira, de 21 anos, e o bancário Renan Vasconcelos, de 22, preferiram enfrentar o sol. “É nossa terceira tentativa, já tínhamos desistido duas vezes. É a exposição mais impressionante que eu já vi. Valeria a pena mesmo se fosse uma obra só”, disse Vasconcelos. São nove obras ao todo e a visita demora cerca de 30 minutos.

Segundo a coordenadora de Comunicação da Pinacoteca, Adriana Kunsch, a exposição tem recebido, em média, 3 mil visitantes por dia. Mas aos sábados, quando a entrada é franca, o número sobe para 8 mil. A exposição vai até 22 de fevereiro.