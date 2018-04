Pilotos do Legacy serão ouvidos por videoconferência Os pilotos americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, réus na ação penal sobre a tragédia do voo 1907 da Gol, que deixou 154 mortos em setembro de 2006, serão interrogados por videoconferência em 30 e 31 de março. A data da audiência foi designada ontem pelo juiz federal Murilo Mendes, da Vara de Sinop (MT). Os pilotos serão ouvidos na Embaixada do Brasil em Washington. No Brasil, a videoconferência será realizada na sede do Departamento de Recuperação de Ativos, no Ministério da Justiça, em Brasília.