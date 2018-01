Piloto pede equipes de emergência durante pouso em SP

O piloto de um Boeing 777-200, da Air France, solicitou nesta manhã, antes de aterrissar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, a presença de equipes de emergência - bombeiros, equipes médicas e corpo de voluntários de emergência. De acordo com a nota da Assessoria de Imprensa da companhia aérea, o motivo do pedido foi uma pequena pane hidráulica na aeronave.

Como precaução, o comandante pediu ao serviço de controle aéreo brasileiro para utilizar a pista mais longa do aeroporto. Os passageiros desembarcaram do avião em perfeitas condições e no portão previsto, segundo a nota.

O voo AF 454 da Air France decolou ontem perto da meia-noite (horário local) do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e chegou nesta manhã no horário previsto no Aeroporto de Cumbica. O avião transportava 259 passageiros, três pilotos e 13 comissários de bordo. Todos desembarcaram normalmente no portão previsto.

As equipes de manutenção da companhia aérea vão verificar as condições da aeronave e farão os reparos necessários.

Atualizado às 12h12