Piloto morre em queda de monomotor O piloto Vitor Ascânio Caldonazo, de 61 anos, morreu ontem às 9h30 quando o monomotor modelo Bonanza, prefixo PT-OIS, caiu quando ele tentava decolar do Aeroporto Bacacheri, em área residencial de Curitiba. O avião atingiu um escritório próximo à pista. Duas pessoas que trabalhavam no local saíram ilesas. No mesmo terreno há outra casa, onde três moradores também saíram sem ferimentos.