Piloto morre em queda de avião agrícola no RS A queda de um avião monomotor usado na aplicação de defensivos agrícolas resultou na morte do piloto na tarde de ontem em Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul. Os bombeiros seguiram para o local do acidente, em uma área de difícil acesso, mas, até o início da noite de ontem, ainda não havia sido possível identificar a vítima do acidente. As causas da queda do monomotor serão investigadas.