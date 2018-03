Piloto morre em queda de aeronave agrícola Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã de ontem em Corupá, no interior de Santa Catarina. O piloto morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas ele estava a bordo do avião, que é usado para fumigação de lavouras. Por volta das 10h30, a aeronave caiu em um bananal, a cerca de 350 metros da pista de pouso de um aeroporto agrícola da cidade. As causas do acidente serão investigadas por peritos da Aeronáutica. Conforme os bombeiros, não foi registrada nenhuma explosão.