Piloto morre após queda de ultraleve em Nova Odessa

SOROCABA - A queda de um ultraleve causou a morte do piloto Willian Furlan, de 22 anos, na noite deste domingo, 16, em Nova Odessa, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o piloto decolou com o aparelho por volta das 18h30 do Aeródromo Rodrigues, no Parque Novo Mundo, e voava em direção à cidade de Americana. Logo após a decolagem, o ultraleve caiu em uma plantação de sorgo.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Americana tentou reanimar a vítima. Os bombeiros pediram o apoio de um helicóptero Águia da Polícia Militar, baseado em Campinas, para transportar o jovem até um hospital, mas ele não resistiu.

O corpo de Willian será sepultado nesta segunda-feira, 17, em Capivari, onde reside. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

É a segunda morte em queda de aeronave dessa categoria na região em uma semana. Na terça-feira, 11, um ultraleve caiu no aeroporto de Mogi Mirim, causando a morte do piloto de 63 anos.