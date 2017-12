Piloto erra manobra e jatinho atola por 2h30 em Congonhas

SÃO PAULO - Uma aeronave de pequeno porte errou uma manobra e ficou atolado em um gramado na área da pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, por cerca de duas horas e meia. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) afirmou que as operações de pouso e decolagem não foram afetadas.

O piloto do jatinho Cessna 560 havia saído do hangar e fazia taxiamento, preparando-se para decolar, quando efetuou uma manobra incorreta, por volta das 11h10. Uma das rodas do avião passou, então, por cima do gramado e ficou presa. Chovia no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no resgate. Às 13h45, o avião foi desatolado. A aeronave não atrapalhou as operações porque ainda estava na área destinada ao taxiamento e não havia entrado na pista de pouso e decolagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aeronave é de propriedade da empresa de serviços comerciais Copper Trading S.A, com sede em Vitória, no Espírito Santo. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação do jatinho é regular.