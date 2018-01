Piloto e fotógrafo morrem em queda de helicóptero na floresta da Tijuca Um helicóptero caiu às 20h30 de anteontem na floresta da Tijuca, zona norte do Rio, e os dois ocupantes morreram. A aeronave, modelo Robson 44, da empresa Nat Aero Táxi, havia decolado do Aeroporto Santos Dumont, no centro, para o Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste. Ainda não se sabe a causa do acidente, que é investigado pelo 3.º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.