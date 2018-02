Piloto de avião que caiu em SP é enterrado

Por volta das 9h30 de sábado, Bertin decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no monomotor Embraer 711 Corisco. O avião caiu cerca de dez minutos depois na região de Parada de Taipas, também na zona norte. A aeronave, prefixo PT-KRF, estava com documentos válidos e manutenção em dia, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As causas ainda são investigadas.

O enterro foi acompanhando por mais de 400 pessoas. Um grande número de coroas foi colocado sobre a sepultura do piloto, que era muito querido na cidade, onde era empresário do ramo de fibras para automóveis.

"Ele era uma pessoa muito bondosa, correta", disse um amigo da família, que não quis se identificar. Segundo esse amigo, o empresário era "muito cuidadoso" e "voava por hobby".