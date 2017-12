Pilar de boate cai e causa pânico em Passo Fundo A queda de um pilar de sustentação da boate Tai Tzu Lounge, em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, deixou duas jovens feridas e causou pânico entre os frequentadores, na madrugada de ontem. O acidente aconteceu um ano após a tragédia da Kiss, em Santa Maria.