Pico de trânsito ficou dentro do 'normal' às 10h A cidade de São Paulo teve ontem os menores índices de lentidão desde a entrada em vigência das novas restrições ao tráfego de caminhões. O pico de congestionamento registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi às 10 horas, com 86,8 quilômetros de filas de veículos - mesmo índice da média máxima histórica. E a lentidão no pico da tarde voltou a ficar bem abaixo das médias históricas registradas pela companhia, como vem ocorrendo desde o começo da semana.