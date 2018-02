Pico de congestionamento ocorreu quando trânsito deveria estar melhor

Às 11h desta terça-feira, 6, São Paulo teve congestionamento recorde do ano para o período da manhã: 159 km de vias com tráfego lento por excesso de veículos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O número é o triplo do registrado normalmente nas terças mais movimentadas nos últimos 12 meses, de acordo com dados da companhia..

Até as 9h, o trânsito na cidade registrava, praticamente, a mesma quilometragem de vias congestionadas das piores terças para os motoristas, mesmo com a restrição da circulação de caminhões nas marginais e outras vias da cidade, que começou a valer nesta segunda-feira, 5.

Com uma média de 102 km de vias com tráfego lento nos dias de mais trânsito, esse era normalmente o horário de pico na parte da manhã das terças. É também às 9h que os caminhões podem voltar a circular - a proibição, na parte da manhã, começa a valer às 5h. E foi justamente às 9h desta terça que o indíce de ruas congestionadas disparou: duas horas depois, eram 159 km congestionados. Normalmente, nos piores dias, eram 54 km.