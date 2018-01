"Não imaginei que o caso ganharia essa repercussão. A minha ideia era só fazer um protesto. Sou católico e não tenho preconceito com outras religiões", afirmou Santos. "Peço perdão a toda a população do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo." Apesar da declaração do pichador, a polícia pretende manter no inquérito o crime de injúria.