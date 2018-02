Pichador morre no centro de São Paulo após cair do 5º andar

Atualizado às 12h40

SÃO PAULO - Um pichador morreu na madrugada desta sexta-feira, 21, por volta das 3h50, após cair do quinto andar de um prédio localizado na Rua Vieira de Carvalho, na esquina com a Praça da República, no centro de São Paulo. O colega da vítima ficou pendurado na janela de um dos apartamentos e acabou socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na Avenida São João, onde prestou depoimento como testemunha e foi liberado.

A vítima é o auxiliar de produção Laelson Costa de Oliveira, de 25 anos. O colega tem 26 anos, mas não teve a identidade revelada. O corpo de Laelson ficou na calçada da região da Praça da República, uma das regiões mais movimentadas do centro, ao lado da estação do Metrô, até por volta das 8 horas. O auxiliar de produção tentava subir até o sétimo andar do prédio, onde não ainda havia pichação.