Pichação do Teatro Municipal de SP deve ser removida nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Pichada durante a madrugada de quarta-feira, 16, a fachada do Teatro Municipal está sendo pintada. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o trabalho de recuperação, iniciado na manhã de quarta-feira, deve ser finalizado ainda nesta quinta-feira, 17. Não há informações sobre o motivo do vandalismo. A manifestação que aconteceu na noite de terça-feira, no Dia do Professor, não passou pela região do Municipal.

Outros monumentos da cidade também foram pichados neste mês. Na segunda-feira, 7, as colunas do vão livre do Masp, na Avenida Paulista, foram riscadas com tinta branca após protesto com participação de black blocs. Já o Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera, foi vandalizado duas vezes em menos de 24 horas, em manifestação contra a PEC 215, que transfere ao Congresso Nacional o poder de delimitar terras indígenas.