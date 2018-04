PIB da cidade equivale ao do 40º maior país Que São Paulo parece um país, todo mundo que mora na cidade ou já passou por ela sabe. Para colocar todo esse gigantismo em perspectiva, a Federação do Comércio de Bens e Serviços de São Paulo (Fecomércio) comparou o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade ao dos principais países do mundo para descobrir em que lugar ficaria São Paulo.