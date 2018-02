Piauí registra casos de morte e ameaças dentro de escolas Aulas em Barro Duro, a 93 km de Teresina (PI), foram suspensas anteontem, depois que Francisco da Costa e Silva, de 26 anos, invadiu armado a escola estadual Noemia Ducarmo. Ex-presidiário e conhecido como Cavalo do Cão, ele tentou matricular-se, mas não foi aceito - a diretora alegou que isso não é permitido no meio do semestre. À polícia, Silva negou ter feito ameaças. "Percebemos que ele tem distúrbios mentais, mas a família informou que toma medicamentos", disse o policial José Ripardo. Em Corrente, a 874 km de Teresina, um adolescente matou o primo com estilete, após briga na escola.