PF vai investigar furto de santa em São Roque O Ministério Público Federal em Sorocaba determinou que a Polícia Federal entre na investigação do furto de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, ocorrido na semana passada em São Roque. A imagem do século 18 é patrimônio cultural. O manto que recobria a imagem foi jogado em uma rua da cidade e entregue à polícia por moradores. A Polícia Civil investiga o crime, mas ainda não chegou à autoria.