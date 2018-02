PF terá posto para emitir passaporte em São Caetano

A PF acaba de receber do governo federal verba de R$ 70 milhões para o setor de passaportes. Inicialmente, o valor será investido na compra de equipamentos para coleta de digitais e fotos e no pagamento de cadernetas fabricadas pela Casa da Moeda. Parte do dinheiro também será aplicada na modernização do sistema de informática usado pela PF. Com isso, os agentes pretendem diminuir a fila para obtenção do passaporte - que em julho chegava a três meses.

A PF não soube informar, no entanto, em quanto a espera será reduzida com os novos investimentos. Tampouco há previsão de contratação de pessoal.