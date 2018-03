PF suspende emissão de passaportes até terça-feira A Polícia Federal previa suspender parte de seus serviços desde as 22 horas de ontem, até as 6 horas de terça-feira. Neste período, haverá paralisação do agendamento e emissão de passaportes, emissão da certidão de antecedentes criminais e acesso ao Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada e também ao Sistema de Controle de Produtos Químicos. A suspensão será feita para realização do processo de modernização do parque tecnológico da PF.