PF promete reduzir para dez dias espera por agendamento de passaportes em SP

A Polícia Federal em São Paulo promete reduzir para dez dias o tempo de espera para agendamento do pedido de emissão de passaportes. As dificuldades para marcar horário começaram no início do ano e foram agravadas pela procura recorde. No segundo trimestre, a emissão de passaportes cresceu 43% na comparação com o mesmo período do ano passado - foram 100.500 documentos expedidos, ante 70 mil em 2009. Atualmente, a espera por atendimento nos oito postos da capital gira em torno de 20 dias. Mas há uma opção para quem precisa tirar o documento com urgência. Quem tem viagem programada deve dirigir-se à sede da PF, na Lapa, zona oeste, e levar documentos e cópia da passagem. Nesse casos, o passaporte sai em seis dias úteis.