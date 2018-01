PF prende suspeito de usar rede social para abusar de 30 menores de idade

SÃO PAULO - Um homem suspeito de abusar sexualmente de ao menos 30 menores de idade foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, pela Polícia Federal. Morador da Grande São Paulo, ele teria se passado por fotógrafo profissional para aliciar crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos no Facebook.

Segundo a PF, o suspeito selecionava as vítimas após analisar seus perfis na internet. Ele, então, aproximava-se das crianças e dos adolescentes e pedia que enviassem fotos nuas. Caso se recusassem, ele dizia às vítimas para conversarem com clientes que ele agenciava. Os perfis indicados eram, contudo, falsos e gerenciados pelo próprio homem.

Ainda de acordo com a PF, após receber a primeira foto nua, o investigado passava a ameaçar a vítima, dizendo que publicarias as imagens e pedia o envio de novas. Em um dos casos, uma garota de 16 anos foi obrigada a fotografar e a manipular os órgãos genitais do irmão de 3 anos.

O inquérito policial foi instaurado há duas semanas, após uma cooperação policial com os Estados Unidos detectar um fluxo de material pornográfico de menores de idade. O preso será indiciado na 6ª Vara da Justiça Federal de Guarulhos, respondendo pelos crimes de estupro de vulneráveis, além de produção, posse e divulgação de arquivos de abuso sexual de menores, cujas penas somadas variam entre 17 e 36 anos de prisão.