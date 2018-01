PF prende quadrilha que assaltou caixa eletrônico no MPF em SP

Dez pessoas foram presas pela Polícia Federal acusadas de roubarem um caixa eletrônico nas dependências do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo, em junho de 2009, após mais de três meses de investigação.

Em operação conjunta com a Delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), no último sábado, 19, foram presos cinco integrantes do grupo, durante tentativa de roubar uma residência, cuja vítima seria o Secretário de Obras da Prefeitura de um município da Região Metropolitana.

A segunda fase ocorreu nesta quarta-feira, 23, quando os outros cinco integrantes foram presos em virtude de mandados de busca e prisão que incluíam o líder do grupo e o vigilante que presta serviços no prédio do MPF, suspeito de ter facilitado a entrada dos ladrões no local.

A quadrilha, segundo a PF, era especializada em roubo a bancos e migrou para roubo e furto de caixa eletrônico e residências de alto padrão, onde tinham como característica o emprego de extrema violência.