PF prende cinco pessoas por tráfico de drogas em 3 Estados

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas durante a Operação Cairuçu, da Polícia Federal, deflagrada em três estados nesta terça-feira, 25. Outros três mandados de prisão foram cumpridos contra envolvidos já presos, segundo a PF.

A Operação Cairuçu tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em três Estados do país. Já foram aprendidas algumas quantidades de drogas. Os policiais federais estão cumprindo 12 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul.