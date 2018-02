PF prende casal suspeito de traficar jovens

De acordo com o coordenador da operação, delegado Fernando Berbert, o casal agenciava mulheres jovens em outro bairro da periferia da capital baiana, Paripe, prometendo trabalho como dançarina em casas de shows espanholas.

As jovens recebiam as passagens aéreas e dinheiro para despesas pessoais. Ao chegar ao destino, porém, eram forçadas a se prostituir, tinham o passaporte retido e a maior parte dos valores obtidos com os programas ficava com os agenciadores, que ainda ameaçavam as vítimas e suas famílias. Segundo Berbert, as investigações, em parceria com a polícia espanhola, identificaram cinco jovens vítimas do esquema. Uma voltou ao Brasil.

Na Espanha, a operação resultou no fechamento de três casas de prostituição.