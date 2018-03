PF prende brasileiro com 19 mil comprimidos de ecstasy em Cumbica

SÃO PAULO - Um homem de 33 anos foi preso na quarta-feira, 19, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) depois de desembarcar de um voo vindo de Madrid, na Espanha, com 19.133 comprimidos de ecstasy e 532 gramas de pasta para a produção da droga.

Os Policiais Federais que efetuavam fiscalização de rotina no setor de desembarque foram alertados por agentes da Receita Federal, que verificaram, por meio do raio-x, a existência de substância orgânica na mala despachada pelo rapaz. As drogas estavam em um fundo falso e foram identificadas por um teste preliminar.

O homem, que é brasileiro, foi preso em flagrante e responderá por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de 5 a 25 anos de reclusão.