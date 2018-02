PF prende 8 de bando ligado a cabo do Bope A Polícia Federal prendeu ontem, no Rio, oito suspeitos de integrar esquema de tráfico de armas e drogas favorecido pelo cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Mauro Lopes de Figueiredo - preso no último dia 20 por desvio de munição. Entre eles, estava o chefe da quadrilha, Luiz Araújo Paiva.