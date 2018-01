PF prende 7, mata 1 e apreende 457 kg de coca A Polícia Federal de Uberlândia fez buscas ontem para tentar prender membros de um bando flagrado no sábado com 457 quilos de pasta base de cocaína e duas caminhonetes com galões de combustíveis. Na abordagem houve troca de tiros. Sete pessoas foram presas e uma morreu. Parte do grupo escapou com drogas e armas após um avião pousar na região.