PF prende 50 turistas em situação irregular Cinquenta turistas estrangeiros foram presos na madrugada de ontem em Fortaleza. Eles estão em situação irregular no Brasil e foram pegos com mulheres em bares e boates da capital cearense. A operação teve 50 policiais federais e 100 policiais militares. Os turistas são da Itália, França, Bélgica e do Chile. O grupo foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turista, onde todos pagaram fiança e foram liberados com a ordem de regularizar o passaporte até hoje. Caso contrário, serão deportados pela Polícia Federal.