PF prende 2 por estimular ódio e abusos na internet

A Polícia Federal prendeu ontem, na Operação Intolerância, dois jovens de classe média acusados de usar a internet para incitação à violência contra negros, homossexuais, mulheres, judeus e nordestinos. Emerson Eduardo Rodrigues e Marcelo Valle Silveira Mello mantinham um site que, entre outros pontos, ensinava como adotar crianças para abuso sexual e pregava o "estupro corretivo" de lésbicas.

O curitibano Emerson Eduardo Rodrigues, de 32 anos, e o brasiliense Marcelo Valle Silveira Mello, de 26, foram detidos em Curitiba. As investigações começaram em dezembro, após mais de 70 mil denúncias de internautas, da sociedade civil e de representação das Secretarias de Proteção à Mulher e de Direitos Humanos da Presidência. A operação teve o apoio até da polícia federal americana (o FBI).

Nos seus links mais agressivos, o site dos acusados mostra como matar uma pessoa - negro, mulher ou homossexual de preferência -, de maneira lenta ou rápida. A dupla ainda pregava abertamente assassinatos e atentados contra representantes desses grupos, tratados como "animais", "escória" e "seres inferiores". Nas mensagens postadas, os dois demonstram ódio particular por mulheres. "Faça você mesmo: estupre e mate uma". Contra os homossexuais, a virulência da dupla não deixa por menos. "Pegue uma arma, engatilhe e atire em um homossexual."

Eles demonstram particular fixação com o deputado federal e militante gay Jean Wyllys (PSOL-RJ). "Encomendaremos a morte dele." Os dois também colocaram online ofensas à presidente Dilma Rousseff e a políticos com histórico de esquerda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodrigues foi preso em sua casa, enquanto Mello estava em um hotel. Eles foram indiciados por incitação ao crime, discriminação racial, por meio de recursos de comunicação social, e divulgação de imagens de conteúdo pornográfico juvenil.

A PF também realizou buscas e apreensões em dois endereços em Curitiba e em um em Brasília. A dupla também fazia pedidos de doações pelo site e a PF quer saber a origem de R$ 500 mil da conta corrente de Mello.