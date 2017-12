PF prende 15 pessoas por roubo de cargas na região de Campinas

SOROCABA - Uma operação da Polícia Federal prendeu 15 pessoas, suspeitas de participação em quadrilhas especializadas em roubos de cargas, na região de Campinas, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 21. A força-tarefa, com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cumpriu mandados de prisão em Campinas, Várzea Paulista, Porto Ferreira, Jarinu e Jundiaí. Também foram apreendidos armas e veículos.

Os presos foram levados para a sede da PF em Campinas. Eles são suspeitos de roubar principalmente cargas de alimentos. De acordo com os policiais, outras nove pessoas haviam sido presas anteriormente, elevando para 24 os suspeitos já detidos.

A região tem o maior índice de roubos de cargas no Estado, com 45 casos registrados desde o início do ano. Além de alimentos importados e chocolates, as quadrilhas visam também às cargas de celulares e eletrônicos.