PF patrulha Guanabara para barrar armas A Polícia Federal aumentou ontem seu apoio ao combate aos traficantes no Rio. Cinco embarcações vão fazer patrulhamento na Baía de Guanabara para tentar evitar a entrada de armas para o Comando Vermelho, por meio do Complexo da Maré. O objetivo é apertar ainda mais o cerco contra os traficantes, que estão isolados. Serão usadas duas lanchas blindadas, equipadas com fuzis 762, e três botes para até dez homens.