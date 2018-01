PF mata três e frustra assalto a banco em Piracicaba

SOROCABA – Três homens supostamente integrantes de uma quadrilha que pretendia assaltar um posto bancário da Caixa Econômica Federal foram mortos por uma força tarefa da Polícia Federal e da Polícia Militar, na madrugada deste sábado (6), em Piracicaba, interior de São Paulo. Outros dois suspeitos foram baleados. De acordo com a PF, o bando, com cerca de dez integrantes, estava preparado para roubar o banco no bairro Santa Terezinha, periferia da cidade.

Eles foram surpreendidos numa chácara, no distrito de Artemis, na zona rural. A PF tinha informações sobre o ataque e montou uma operação conjunta com a PM. O posto bancário fica no prédio da Justiça do Trabalho de Piracicaba. Ainda segundo a PF, os criminosos reagiram à abordagem dos policiais e houve intensa troca de tiros. Os dois suspeitos feridos, um deles em estado grave, foram levados para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. Não havia informações sobre o estado de saúde dos suspeitos.

ARARAQUARA – Na sexta-feira (5), três homens foram mortos pela Polícia Militar depois de assaltar a casa de um empresário, em Araraquara, região norte do Estado. Um quarto suspeito foi baleado. Os homens invadiram a casa e renderam o empresário, mas a filha dele conseguiu avisar a polícia.