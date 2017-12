PF investiga conduta de escolta em tentativa de assalto a filha de Cardozo

SÃO PAULO - Mesmo sob escolta da Polícia Federal (PF), Mayra Cardozo, 22 anos, filha do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, sofreu uma tentativa de assalto na noite da última terça-feira, 27, no Morumbi, na zona sul. Ela estava junto com a mãe e ex-mulher do ministro. Mayra, que dirigia um carro blindado, teria sido cercada por um grupo de criminosos. Ela reagiu, acelerou o carro e deixou os agentes da Polícia Federal para trás. A PF investiga a conduta de agentes que faziam a escolta de Mayra.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, desde a tentativa de assalto o caso não foi registrado em nenhuma delegacia de polícia de São Paulo. "Não fomos notificados. Não há boletim de ocorrência. Portanto, não era possível que a polícia soubesse desse fato e pudesse ter uma investigação", afirmou na manhã desta quinta-feira, 29, Fernando Grella Vieira, secretário estadual de Segurança Pública.

Ainda de acordo com Grella, a pasta só tomou conhecimento da tentativa de assalto hoje, após o caso ser noticiado pela imprensa. O secretário também afirmou que o ministro Cardozo não entrou em contato com ele. "Nada nos foi avisado formalmente ou informalmente.

"A Polícia Federal não deu nenhum detalhe sobre a ocorrência. Em nota, disse apenas que "o incidente ocorrido em São Paulo envolvendo familiares do Ministro da Justiça está sob apuração da instituição, sendo mantida em sigilo, na forma da lei".