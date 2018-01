PF faz operação de combate ao contrabando no centro de SP

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, 18, a Operação Sebta, com o objetivo de combater o contrabando em pontos comerciais da Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. De acordo com a PF, após um ano de investigações, 240 agentes cumprem 116 mandados de busca e apreensão em duas galerias e em um escritório de advocacia responsável pela administração das lojas.

O objetivo das buscas é a apreensão de mercadorias irregulares, bem como documentos que comprovem a prática criminosa. As mercadorias apreendidas serão encaminhadas diretamente ao depósito da Receita Federal, que colabora com os trabalhos auxiliando nas fiscalizações. A Operação foi chamada de Sebta em alusão à cidade de Ceuta localizada no estreito de Gibraltar (que tem o nome árabe de Sebta), que funciona como um entreposto de mercadorias para a Europa.