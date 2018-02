PF faz maior apreensão de crack do ano: 450 kg Agentes da Polícia Federal de São José do Rio Preto, no interior paulista, fizeram ontem a maior apreensão de crack do ano. Foram 450 quilos, avaliados em R$ 17 milhões, deixados por um avião em uma estrada vicinal na região de Olímpia. A droga estava na carroceria de uma caminhonete. Três foram indiciados por tráfico. Com coletes e capacetes, os traficantes se passavam por operários no trecho da estrada vicinal onde o avião aterrissou.