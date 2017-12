Os 15 malotes da Empresa de segurança Preserve, roubados de um bimotor que taxiava no Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru, Agreste de Pernambuco, na segunda, foram encontrados ontem de manhã em um mangue do bairro de Imbiribeira, no Recife. Segundo a PF, só havia contratos, títulos bancários e cheques compensados sem valor monetário. Os oito assaltantes estão foragidos.