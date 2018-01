PF e Receita apreendem 233 quilos de cocaína em navio no Porto de Santos

SANTOS - Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal apreenderam na noite deste sábado, 26, 233 quilos de cocaína dentro do navio Cap San Artemissio, de bandeira de Cingapura, atracado em um terminal da Margem Esquerda do Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, e que seguiria viagem para Antuérpia, na Bélgica.

A droga estava dividida em 200 tijolos, separados em sete mochilas que foram escondidas no meio de uma carga de carvão. Os agentes faziam uma operação quando flagraram alguns homens em um pequeno barco parados ao lado do navio enquanto um grupo, já no interior do cargueiro, içava os pacotes.

Os suspeitos conseguiram fugir antes da aproximação dos policiais. De acordo com o Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão (Sindestiva), quatro trabalhadores portuários - três estivadores e um da limpeza - foram conduzidos à delegacia da PF, em Santos, prestaram depoimento como testemunhas e foram liberados. Não há informações sobre prisões.