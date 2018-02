PF e Forças Armadas têm boa imagem para 60%

Do outro lado, o Congresso Nacional é avaliado como ruim ou péssimo por 45%. O Judiciário é malvisto por 34% dos que responderam à pesquisa.

As Polícias Civil e Militar, que trabalham diretamente com a população, também não são bem avaliadas. Pouco mais de um terço dos brasileiros classifica-as como boas ou ótimas. Mais da metade considera que não houve melhora na área no último ano. Mas a avaliação das polícias é melhor que a das prefeituras, consideradas ruins por 32%.

A percepção geral é que a situação no País não melhorou nos últimos três anos ou, para 37% da população, está ainda pior. Mais da metade dos brasileiros considera que a segurança é péssima ou ruim no País. Quando perguntados sobre qual o maior problema do Brasil, a segurança pública perde apenas para a saúde. Quando se soma esse problema ao das drogas - a 3ª maior preocupação - chega-se a 56% dos entrevistados.