PF detém 23 nigerianos com droga no estômago A Polícia Federal prendeu na tarde de anteontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, 23 nigerianos que embarcariam para o continente africano pela companhia TAAG. Suspeitos de levar cocaína no estômago, foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos para lavagem estomacal. Na mala de um deles havia oito quilos da droga. Alguns já teriam expelido parte da cocaína. Depois, eles seriam levados à delegacia da PF, onde seriam indiciados por tráfico de drogas.