PF desarticula quadrilha que comandava tráfico e roubos no Acre

SÃO PAULO - A Polícia Federal, com auxílio da Polícia Militar, desarticulou na manhã desta segunda-feira, 25, uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas, roubo a banco e posse ilegal de armas que atuava no Acre. Sete homens foram presos, R$ 35 mil foram apreendidos, sendo R$ 15 mil em joias, além de armas de fogo. Entre os presos está um policial civil do Estado.

A Operação Conexão Nordeste cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em uma residência investigada como base do grupo. Foram detidos no local quatro suspeitos de envolvimento com a quadrilha, entre eles um policial civil com posse de arma de uso restrito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a polícia, três dos detidos são foragidos da Justiça dos Estados do Maranhão e de Pernambuco. Um deles é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por comandar rebeliões no Complexo Penitenciário do Pará.

De acordo com as investigações, o grupo está envolvido ainda com roubos a estabelecimentos comerciais e residências na capital do Acre. O armamento apreendido seria utilizado para praticar esses crimes.