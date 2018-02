PF captura na zona sul alemã procurada pela Interpol Policiais federais que integram o escritório da Interpol em São Paulo prenderam ontem em Parelheiros, na zona sul, a alemã Nina Kossin, de 31 anos, acusada por tráfico de drogas. Nina teria feito 126 entregas de cocaína, em 2007, da África do Sul para a Alemanha e vive no Brasil desde 2008. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. / FAUSTO MACEDO