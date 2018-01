PF apresenta amanhã equipamentos de segurança para a Copa

A Polícia Federal vai apresentar nesta segunda-feira, 2, em Brasília, os equipamentos do seu Grupo de Bombas e Explosivos que serão usadas no esquema de segurança da Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Além da exposição dos aparelhos, será feita uma demonstração de um robô usado para a neutralização de um artefato explosivo. A apresentação vai ocorrer durante a cerimônia de Hasteamento de Bandeiras que acontece regularmente nas unidades da Polícia Federal.

O evento será às 9 horas, no Pátio do Instituto Nacional de Criminalística, no Setor Policial Sul, SAIS Quadra 7 - Lote 23, em Brasília.